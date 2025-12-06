Portes Ouvertes de Noël Marquis de Saint-Estèphe Saint-Estèphe

Portes Ouvertes de Noël

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Marquis de Saint-Estèphe et châtellenie de Vertheuil vous ouvre ses portes tout au long du week-end.

Venez partager vin chaud, gâteau et déjeuner festif et gourmand (sur réservation jusqu’au 5.12) . .

Marquis de Saint-Estèphe 2 rue du Médoc Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 35 30 marquis.st.estephe@wanadoo.fr

English : Portes Ouvertes de Noël

