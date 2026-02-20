Portes ouvertes de Pâquerette artisane #20 Journées Européennes des Métiers d’Art Pâquerette Artisane potière Montmeyran

Portes ouvertes de Pâquerette artisane #20 Journées Européennes des Métiers d’Art

Pâquerette Artisane potière 591 chemin des Chaux Montmeyran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Elisa Sabatier, céramiste, vous invite à découvrir son atelier (sans rendez-vous) ! Elle pourra vous proposer une démonstration de tournage (tour de potier).

.

Pâquerette Artisane potière 591 chemin des Chaux Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 12 43 02 paquerette.artisane@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ceramist Elisa Sabatier invites you to discover her workshop (no appointment necessary)! She’ll be happy to give you a potter’s wheel demonstration.

L’événement Portes ouvertes de Pâquerette artisane #20 Journées Européennes des Métiers d’Art Montmeyran a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme