Portes ouvertes de Pâquerette artisane #20 Journées Européennes des Métiers d’Art Pâquerette Artisane potière Montmeyran
Pâquerette Artisane potière 591 chemin des Chaux Montmeyran Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Elisa Sabatier, céramiste, vous invite à découvrir son atelier (sans rendez-vous) ! Elle pourra vous proposer une démonstration de tournage (tour de potier).
Pâquerette Artisane potière 591 chemin des Chaux Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 12 43 02 paquerette.artisane@protonmail.com
English :
Ceramist Elisa Sabatier invites you to discover her workshop (no appointment necessary)! She’ll be happy to give you a potter’s wheel demonstration.
