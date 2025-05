Portes ouvertes de printemps 2025 – Domaine la Renarde Jully-lès-Buxy, 17 mai 2025 10:00, Jully-lès-Buxy.

Saône-et-Loire

Domaine la Renarde 2 Chemin de la Praye Jully-lès-Buxy Saône-et-Loire

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

2025-05-17

Bonjour à toutes et tous!!

Nous organisons chaque année nos portes ouvertes de printemps.

A cette occasion, nous vous invitons à la Renarde pour y déguster le millésime 2023, avec pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, découvrir notre nouvelles cuvée « Malouca ».

Nous accueillerons également notre ami John Petit, producteur de volailles de plein air, (réservations et renseignements au 06 28 25 41 66).

Nous vous attendons nombreux, avec restauration possible sur place le midi.

Au plaisir de vous voir!!

Grégory Peyre, Gaspard Perret .

Domaine la Renarde 2 Chemin de la Praye

Jully-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 07 66 51 contact@domainelarenarde.com

