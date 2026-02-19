Portes ouvertes de Printemps au Domaine Dutertre Limeray

Portes ouvertes de Printemps au Domaine Dutertre

20 Rue d’Enfer Limeray Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Le Domaine Dutertre vous invite le samedi 9 mai et le dimanche 10 mai 2026 à ses portes ouvertes de Printemps.

Au programme visite des caves, musée et chai, présentation des différents vins d’Amboise et crémant de Loire avec la présence de producteurs locaux, artisans et peintres.

12 bouteilles achetées, 1 bouteille en cadeau. .

+33 2 47 30 10 69

English : Spring Open House at Domaine Dutertre

Domaine Dutertre invites you to its Spring Open House on Saturday 9th May and Sunday 10th May 2026.

