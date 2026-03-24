Portes ouvertes de printemps au Troisième Atelier

Le Troisième Atelier Villars-Santenoge Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

Tout public

Pour fêter le printemps et la réorganisation de l’atelier, venez visiter l’endroit où je fabrique mes créations, ce sera aussi l’occasion de prix en baisses sur de nombreuses sculptures et tableaux pour celles et ceux qui viendront jusqu’à mon petit village. Soyez bienvenus. .

Le Troisième Atelier Villars-Santenoge 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 38 93 51 letroisiemeatelier@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes de printemps au Troisième Atelier Villars-Santenoge a été mis à jour le 2026-03-21 par Antenne du Pays de Langres