Portes ouvertes de printemps au Troisième Atelier Villars-Santenoge
Portes ouvertes de printemps au Troisième Atelier Villars-Santenoge vendredi 3 avril 2026.
Portes ouvertes de printemps au Troisième Atelier
Le Troisième Atelier Villars-Santenoge Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-03
Tout public
Pour fêter le printemps et la réorganisation de l’atelier, venez visiter l’endroit où je fabrique mes créations, ce sera aussi l’occasion de prix en baisses sur de nombreuses sculptures et tableaux pour celles et ceux qui viendront jusqu’à mon petit village. Soyez bienvenus. .
Le Troisième Atelier Villars-Santenoge 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 38 93 51 letroisiemeatelier@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes de printemps au Troisième Atelier Villars-Santenoge a été mis à jour le 2026-03-21 par Antenne du Pays de Langres
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