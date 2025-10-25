Portes ouvertes de printemps vannerie et artisanat textile d’Alsace Breitenbach
Portes ouvertes de printemps vannerie et artisanat textile d’Alsace Breitenbach vendredi 3 avril 2026.
Portes ouvertes de printemps vannerie et artisanat textile d’Alsace
1 rue des Tilleuls Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Visite des ateliers, échanges et découverte de décorations artisanales et locales dans une ambiance conviviale. 0 .
1 rue des Tilleuls Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 81 22 97 vanneriedalsace@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes de printemps vannerie et artisanat textile d’Alsace Breitenbach a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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