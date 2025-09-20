Portes ouvertes de radio Naoned et du studio ENROLL Radio Naoned Saint-Herblain

Portes ouvertes de radio Naoned et du studio ENROLL Radio Naoned Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 16:30

Gratuit : non Tout public

Portes ouvertes de radio Naoned et du studio ENROLL De 10 h à 16 h 30 // Accès libre I Visite et découverte Pour les Journées du patrimoine, Radio Naoned ouvre ses portes au public !Venez découvrir les coulisses d’un média pas comme les autres : la seule radio 100 % en langue bretonne en Loire-Atlantique, généraliste et de proximité, installée au coeur de Saint-Herblain. Programme : visite guidée des locaux et studios d’enregistrement, rencontre avec l’équipe, présentation de la mission et des engagements de Radio Naoned et découverte du studio Enroll dédié aux podcasts.Ce dernier outil professionnel est pensé pour les créateurs et créatrices de podcasts, les collectifs, associations et entreprises qui souhaitent enregistrer, monter et produire du contenu audio de qualité en bénéficiant d’un accompagnement technique et éditorial.2 bis, allée henri farmanhttps://www.radionaoned.bzh – 0228910375

Radio Naoned Saint-Herblain 44800