Portes ouvertes de radio Naoned et du studio ENROLL Radio Naoned Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

De 10 h à 16 h 30 // Accès libre

I Visite et découverte

Pour les Journées du patrimoine, Radio Naoned ouvre ses portes au public !

Venez découvrir les coulisses d’un média pas comme les autres : la seule radio 100 % en langue bretonne en Loire-Atlantique, généraliste et de proximité, installée au coeur de Saint-Herblain. Programme : visite guidée des locaux et studios d’enregistrement, rencontre avec l’équipe, présentation de la mission et des engagements de Radio Naoned et découverte du studio Enroll dédié aux podcasts.

Ce dernier outil professionnel est pensé pour les créateurs et créatrices de podcasts, les collectifs, associations et entreprises qui souhaitent enregistrer, monter et produire du contenu audio de qualité en bénéficiant d’un accompagnement technique et éditorial.

2 bis, allée henri farman

https://www.radionaoned.bzh – 0228910375

Radio Naoned 2 allée henri farman, 44800 saint-herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Découvrez l’histoire de ce premier média entièrement en langue bretonne, son parcours, sa programmation ou encore ses techniques d’enregistrement et de diffusion

©Radio Naoned