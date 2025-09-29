Portes ouvertes de Radio Saint Ferréol Crest

Portes ouvertes de Radio Saint Ferréol

Maison des associations, Place Charles de Gaulle Crest Drôme

Début : 2025-09-29 17:00:00

fin : 2025-09-29 20:00:00

2025-09-29

Parce que la radio est un outil que vous pouvez vous approprier, qu’elle est gérée par une association à laquelle vous pouvez adhérer, venez discuter, autour d’un verre, avec celles/ceux qui la font vivre et visiter les studios.

Maison des associations, Place Charles de Gaulle Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 62 49 antenne@radiosaintfe.com

English :

Because radio is a tool you can make your own, and because it’s run by an association you can join, come and have a chat over a drink with the people who bring it to life, and visit the studios.

German :

Weil das Radio ein Werkzeug ist, das Sie sich aneignen können, weil es von einem Verein verwaltet wird, dem Sie beitreten können, kommen Sie und diskutieren Sie bei einem Glas mit denjenigen, die es am Leben erhalten, und besuchen Sie die Studios.

Italiano :

Perché la radio è uno strumento che potete fare vostro e perché è gestita da un’associazione a cui potete aderire, venite a bere e a chiacchierare con le persone che la animano e a fare un giro negli studi.

Espanol :

Porque la radio es una herramienta que puedes hacer tuya, y porque está gestionada por una asociación a la que te puedes afiliar, acércate a tomar algo y a charlar con la gente que le da vida y a dar una vuelta por los estudios.

