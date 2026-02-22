Portes ouvertes de VD artisan à tous vents #14 Journées Européennes des Métiers d’Art VD artisan à tous vents Bourg-lès-Valence
Portes ouvertes de VD artisan à tous vents #14 Journées Européennes des Métiers d’Art VD artisan à tous vents Bourg-lès-Valence mercredi 8 avril 2026.
Portes ouvertes de VD artisan à tous vents #14 Journées Européennes des Métiers d’Art
VD artisan à tous vents 15 avenue Marc Urtin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-08
Vincent Deroux, facteur d’instruments à vent, vous invite dans son atelier pour des visites, des ateliers d’initiation à la manipulation d’instrument, et des démonstrations de réparation d’instruments.
.
VD artisan à tous vents 15 avenue Marc Urtin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 88 91 38 vdartisanatousvents@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vincent Deroux, wind instrument maker, invites you to his workshop for tours, introductory instrument handling workshops and instrument repair demonstrations.
L’événement Portes ouvertes de VD artisan à tous vents #14 Journées Européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme