Portes ouvertes de vendanges Saumur
Portes ouvertes de vendanges Saumur samedi 6 septembre 2025.
Portes ouvertes de vendanges
71 route de Champigny Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-07
2025-09-06
Le rendez vous annuel pour tout découvrir et tout comprendre !
Au programme
– Balade en tracteur dans les vignes,
– Vendanges et fabrication de jus de raisin dans un vieux pressoir,
– Animations et jeux pour petits et grands,
– Grignotage et dégustation de nos cuvées,
– Rencontres et bonne ambiance !
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025 le dimanche de 10h à 18h. Le samedi de 14h à 19h. .
71 route de Champigny Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 11 15 laseigneurie.vins@hotmail.fr
English :
The annual event to discover and understand everything!
German :
Das jährliche Rendezvous, um alles zu entdecken und zu verstehen!
Italiano :
L’evento annuale per scoprire e capire tutto!
Espanol :
La cita anual para descubrirlo y comprenderlo todo
