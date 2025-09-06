Portes ouvertes de vendanges Saumur

Portes ouvertes de vendanges Saumur samedi 6 septembre 2025.

Portes ouvertes de vendanges

71 route de Champigny Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

2025-09-06

Le rendez vous annuel pour tout découvrir et tout comprendre !

Au programme

– Balade en tracteur dans les vignes,

– Vendanges et fabrication de jus de raisin dans un vieux pressoir,

– Animations et jeux pour petits et grands,

– Grignotage et dégustation de nos cuvées,

– Rencontres et bonne ambiance !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025 le dimanche de 10h à 18h. Le samedi de 14h à 19h. .

71 route de Champigny Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 11 15 laseigneurie.vins@hotmail.fr

English :

The annual event to discover and understand everything!

German :

Das jährliche Rendezvous, um alles zu entdecken und zu verstehen!

Italiano :

L’evento annuale per scoprire e capire tutto!

Espanol :

La cita anual para descubrirlo y comprenderlo todo

