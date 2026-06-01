Saint-Aubin-sur-Scie

[Portes ouvertes] Découverte des activités aéronautique

Aérodrome de Dieppe Saint-Aubin-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’aérodrome de Dieppe vous ouvre ses portes pour un week-end exceptionnel organisé conjointement par l’Aéroclub de Dieppe, Les Ailes d’Albâtre (ULM) et Air Libre Parachutisme.

Venez découvrir les coulisses du monde aéronautique et partager un moment convivial en famille ou entre amis. Tout au long de la journée, de nombreuses animations vous permettront de vivre l’expérience du vol et d’explorer les différentes activités proposées sur le site.

✈️ Au programme

• Baptêmes de l’air en avion

• Baptêmes de l’air en ULM

• Démonstrations et sauts en parachute

• Visites guidées de l’aérodrome

• Présence d’exposants

• Restauration sur place

Une belle occasion de prendre de la hauteur et de découvrir l’univers de l’aviation dans une ambiance festive et accessible à tous ! ☁️ ️ .

Aérodrome de Dieppe Saint-Aubin-sur-Scie 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 86 55

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English : [Portes ouvertes] Découverte des activités aéronautique

L’événement [Portes ouvertes] Découverte des activités aéronautique Saint-Aubin-sur-Scie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie