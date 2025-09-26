Portes ouvertes Découverte du billard Maison des associations Ligny-en-Barrois

Portes ouvertes Découverte du billard

Maison des associations 10 bis Rue des Hirondelles Ligny-en-Barrois Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 17:00:00

fin : 2026-03-27 21:00:00

2025-09-26 2025-10-31 2025-11-28 2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Chaque dernier vendredi du mois, le Billard Club Linéen organise une porte ouverte gratuite pour accueillir de nouveaux joueurs et joueuses, jeunes ou adultes, de tout âge.

Le club met à disposition matériel et animateurs pour faire découvrir le billard français et le billard américain.Tout public

Maison des associations 10 bis Rue des Hirondelles Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 71 92 16 64

English :

Every last Friday of the month, the Billard Club Linéen organizes a free open house to welcome new players, young or old, of all ages.

The club provides equipment and instructors to help you discover French and American billiards.

German :

Jeden letzten Freitag im Monat veranstaltet der Billard Club Linéen einen kostenlosen Tag der offenen Tür, um neue Spieler und Spielerinnen, Jugendliche oder Erwachsene jeden Alters, willkommen zu heißen.

Der Club stellt Material und Animateure zur Verfügung, um die Schülerinnen und Schüler für das französische und amerikanische Billard zu begeistern.

Italiano :

Ogni ultimo venerdì del mese, il Billard Club Linéen organizza un open house gratuito per accogliere nuovi giocatori, giovani o meno giovani, di tutte le età.

Il club mette a disposizione attrezzature e istruttori per aiutarvi a scoprire il biliardo francese e americano.

Espanol :

Cada último viernes de mes, el Billard Club Linéen organiza una jornada de puertas abiertas gratuita para acoger a nuevos jugadores, jóvenes o mayores, de todas las edades.

El club pone a su disposición material y monitores para descubrir el billar francés y americano.

