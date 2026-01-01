Portes ouvertes Découverte du billard Maison des associations Ligny-en-Barrois

Portes ouvertes Découverte du billard

Maison des associations 10 bis Rue des Hirondelles Ligny-en-Barrois Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 17:00:00

fin : 2026-03-27 21:00:00

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Chaque dernier vendredi du mois, le Billard Club Linéen organise une porte ouverte gratuite pour accueillir de nouveaux joueurs et joueuses, jeunes ou adultes, de tout âge.

Le club met à disposition matériel et animateurs pour faire découvrir le billard français et le billard américain.Tout public

+33 6 71 92 16 64 billardclublineen@gmail.com

English :

Every last Friday of the month, the Billard Club Linéen organizes a free open house to welcome new players, young or old, of all ages.

The club provides equipment and instructors to help you discover French and American billiards.

