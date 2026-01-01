Portes ouvertes Découverte du billard Maison des associations Ligny-en-Barrois
Portes ouvertes Découverte du billard Maison des associations Ligny-en-Barrois vendredi 30 janvier 2026.
Portes ouvertes Découverte du billard
Maison des associations 10 bis Rue des Hirondelles Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 17:00:00
fin : 2026-03-27 21:00:00
Date(s) :
2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26
Chaque dernier vendredi du mois, le Billard Club Linéen organise une porte ouverte gratuite pour accueillir de nouveaux joueurs et joueuses, jeunes ou adultes, de tout âge.
Le club met à disposition matériel et animateurs pour faire découvrir le billard français et le billard américain.Tout public
0 .
Maison des associations 10 bis Rue des Hirondelles Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 71 92 16 64 billardclublineen@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every last Friday of the month, the Billard Club Linéen organizes a free open house to welcome new players, young or old, of all ages.
The club provides equipment and instructors to help you discover French and American billiards.
L’événement Portes ouvertes Découverte du billard Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-09-06 par OT SUD MEUSE