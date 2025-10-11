Portes ouvertes découvrez le métier de safranier à Esprit Safran et Cie Lieu-dit Kerintec Pouldreuzic

Portes ouvertes découvrez le métier de safranier à Esprit Safran et Cie

Lieu-dit Kerintec Esprit safran et Cie Pouldreuzic Finistère

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-11 2025-10-12 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-25 2025-10-26 2025-11-01 2025-11-02

Venez découvrir la culture et récolte du safran bio et bigouden, ainsi que notre culture d’aloés véra et arborescens et le métier de safranier

Visites guidées et commentées à 10h à 12h30 gratuites et sans réservation !

Cueillette du safran, démonstration d’émondage (extraction des pistils), visite des serres aux aloés, dégustation de produits safranés…

Prévoir des bottes si le temps est humide. .

Lieu-dit Kerintec Esprit safran et Cie Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 61 59 01 09

