Portes ouvertes découvrez le métier de safranier à Esprit Safran et Cie Lieu-dit Kerintec Pouldreuzic samedi 11 octobre 2025.
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-11 2025-10-12 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-25 2025-10-26 2025-11-01 2025-11-02
Venez découvrir la culture et récolte du safran bio et bigouden, ainsi que notre culture d’aloés véra et arborescens et le métier de safranier
Visites guidées et commentées à 10h à 12h30 gratuites et sans réservation !
Cueillette du safran, démonstration d’émondage (extraction des pistils), visite des serres aux aloés, dégustation de produits safranés…
Prévoir des bottes si le temps est humide. .
Lieu-dit Kerintec Esprit safran et Cie Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 61 59 01 09
