Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye

Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous
Abbaye de Sorde 232 place de l'Eglise Sorde-l'Abbaye Landes
Gratuit
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
2026-04-04
Sorde ou Arthous ? Les deux !
Ces deux sites incontournables de la Vallée du Kiwi ouvrent grand leurs portes au public pour inaugurer la nouvelle saison et dévoiler leur programmation culturelle. Programmation à venir !
Ces deux sites incontournables de la Vallée du Kiwi ouvrent grand leurs portes au public pour inaugurer la nouvelle saison.
Les visiteurs sont invités à découvrir en accès libre deux abbayes et leurs singularités qui illustrent la richesse historique de ce territoire du sud des Landes.
Abbaye de Sorde 232 place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr
English : Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous
Sorde or Arthous? Both!
These two must-see sites in the Kiwi Valley are opening their doors to the public to inaugurate the new season and unveil their cultural program. Program to come!
