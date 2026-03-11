Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye

Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous

Abbaye de Sorde 232 place de l'Eglise Sorde-l'Abbaye Landes

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

2026-04-04

Sorde ou Arthous ? Les deux !

Ces deux sites incontournables de la Vallée du Kiwi ouvrent grand leurs portes au public pour inaugurer la nouvelle saison et dévoiler leur programmation culturelle. Programmation à venir !

Ces deux sites incontournables de la Vallée du Kiwi ouvrent grand leurs portes au public pour inaugurer la nouvelle saison.

Les visiteurs sont invités à découvrir en accès libre deux abbayes et leurs singularités qui illustrent la richesse historique de ce territoire du sud des Landes.

Programmation à venir ! .

Abbaye de Sorde 232 place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr

English : Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous

Sorde or Arthous? Both!

These two must-see sites in the Kiwi Valley are opening their doors to the public to inaugurate the new season and unveil their cultural program. Program to come!

