Buhl-Lorraine

Portes ouvertes des aéroclubs de Sarrebourg

Aérodrome Henri Metz 5 allée Henri Metz Buhl-Lorraine Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Les aéroclubs de Sarrebourg vous ouvrent leurs portes !

Au programme baptême de l’air et initiation au pilotage en avion, ULM et planeur, exposition des aéronefs et des avions d’aéromodélisme, séance de simulateur de vol, avec la présence du 1er régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg.

Buvette et restauration sur place le midi et le soir tout le week-end.Tout public

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Aérodrome Henri Metz 5 allée Henri Metz Buhl-Lorraine 57400 Moselle Grand Est aero-club-region-sarrebourg@orange.fr

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English :

Sarrebourg’s flying clubs open their doors to you!

On the program: baptism of the air and initiation to piloting a plane, ULM and glider, aircraft and model aircraft exhibition, flight simulator session, with the presence of the 1st combat helicopter regiment from Phalsbourg.

Refreshment bar and on-site catering at lunchtime and in the evening throughout the weekend.

L’événement Portes ouvertes des aéroclubs de Sarrebourg Buhl-Lorraine a été mis à jour le 2026-05-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG