Portes ouvertes des Archers de Bigorre TARBES Tarbes samedi 20 septembre 2025.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Le club vous ouvre ses portes et vous attend nombreux pour vous faire découvrir le tir à l’arc !

English :

The club opens its doors to you and looks forward to welcoming you to discover archery!

German :

Der Verein öffnet seine Türen für Sie und erwartet Sie zahlreich, um Ihnen das Bogenschießen näher zu bringen!

Italiano :

Il club vi apre le sue porte e non vede l’ora di accogliervi per farvi scoprire il tiro con l’arco!

Espanol :

El club te abre sus puertas y te da la bienvenida para que descubras el tiro con arco

