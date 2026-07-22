Portes ouvertes des associations Espace Joséphine BAKER | Gymnase Langevin Étupes

Informations pratiques

Étupes

Portes ouvertes des associations

Espace Joséphine BAKER | Gymnase Langevin Allée du 19 Mars 1962 Étupes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La journée portes ouvertes vous propose de rencontrer les associations culturelles, sportives, de loisirs de la Ville d’Étupes. Les bénévoles se feront un plaisir d’échanger avec vous ! Vous pourrez tester les différentes activités proposées par les associations.

Les associations présentes & les lieux où les rencontrer

>> Espace Joséphine BAKER (Allée du 19 Mars 1962)

AICA Etupes Taillecourt Fusion (chasse),

Art et Lumière (création de vitraux),

AS Etupes Volley-Ball (volley-ball en loisir),

Centre Cycliste Etupes (cyclisme sur route | BMX loisir et compétition),

Farey Sport Auto (sport mécanique auto),

Football Club Etupes (football loisir et compétition),

La Partoche (musique amateur),

Photo Passion Etupes (photographie débutant ou confirmé),

Qi Gong pour Tous (qi gong et Tai-chi),

Srap’Etupes (activité manuelle scrapbooking),

Souvenir Français (devoir de mémoire),

Tennis club de la Charme (tennis loisir et compétition).

Gymnase Paul Langevin (rue de Taillecourt)

Badminton Club Etupes (badminton loisir et compétition). .

Espace Joséphine BAKER | Gymnase Langevin Allée du 19 Mars 1962 Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 61 00 mairie@etupes.fr

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English : Portes ouvertes des associations

L’événement Portes ouvertes des associations Étupes a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD