Les artisans des Ateliers Buguet ouvrent leurs portes.

A l’occasion de ce rendez-vous biennal, ils présenteront leurs métiers et techniques au public. C’est également l’occasion de mettre en avant les savoir-faire du territoire avec un grand marché d’artisans et de producteurs, qui se tiendra au coeur des ateliers, dans

« La Friche », de 14h à 18h.

A partir de 18h, le public est invité à partager un moment convivial et festif. Anthony Lorcy (guitare et voix) lancera la soirée et les Charmrocks (folk celtic) prendront la suite pour vous emmener du côté de l’Irlande. Pour se restaurer, sandwichs locaux épicés, planches de charcuteries et gaufres, buvette locale.

L’entrée et les visites sont gratuites et ouvertes à tous.

Pour les enfants chasse au trésor de 14h à 17h (règlement sur place).

Les Ateliers Buguet 1, avenue de la Basilique

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie

English : Portes ouvertes des Ateliers Buguet

Ateliers Buguet craftsmen open their doors.

At this biennial event, they present their trades and techniques to the public. It’s also an opportunity to showcase the region’s expertise, with a large market of artisans and producers, to be held in the heart of the workshops, in « La Friche », from

« La Friche », from 2pm to 6pm.

From 6pm, the public is invited to share a convivial and festive moment. Anthony Lorcy (guitar and vocals) will kick off the evening, followed by the Charmrocks (Celtic folk), who will take you to Ireland. For refreshments, local spicy sandwiches, charcuterie boards and waffles, local refreshment stands.

Admission and tours are free and open to all.

For children: treasure hunt from 2pm to 5pm (payment on site).

German :

Die Handwerker der Ateliers Buguet öffnen ihre Türen.

Anlässlich dieses alle zwei Jahre stattfindenden Treffens werden sie der Öffentlichkeit ihre Berufe und Techniken vorstellen. Es ist auch die Gelegenheit, das Know-how der Region mit einem großen Handwerker- und Produzentenmarkt in den Vordergrund zu stellen, der im Herzen der Ateliers, in

« La Friche », von 14 bis 18 Uhr stattfindet.

Ab 18 Uhr ist das Publikum eingeladen, einen geselligen und festlichen Moment zu teilen. Anthony Lorcy (Gitarre und Gesang) wird den Abend eröffnen und die Charmrocks (keltischer Folk) werden Sie auf eine Reise nach Irland mitnehmen. Für Ihr leibliches Wohl sorgen würzige lokale Sandwiches, Wurstplatten und Waffeln sowie ein lokaler Imbiss.

Der Eintritt und die Besichtigungen sind kostenlos und stehen allen offen.

Für Kinder: Schatzsuche von 14:00 bis 17:00 Uhr (Bezahlung vor Ort).

Italiano :

Gli artigiani degli Ateliers Buguet aprono le loro porte.

In occasione di questo evento biennale, presenteranno al pubblico i loro mestieri e le loro tecniche. È anche un’occasione per mettere in mostra le competenze della regione, con un grande mercato di artigiani e produttori, che si terrà nel cuore degli atelier, a « La Friche », dalle 14.00 alle 18.00

« La Friche », dalle 14:00 alle 18:00.

Dalle 18, il pubblico è invitato a partecipare ai festeggiamenti. Anthony Lorcy (chitarra e voce) darà il via alla serata, seguito dai Charmrocks (folk celtico), che vi faranno fare un viaggio in Irlanda. Per mangiare, ci saranno panini speziati locali, taglieri di salumi e cialde, e un punto di ristoro locale.

L’ingresso e le visite sono gratuiti e aperti a tutti.

Per i bambini: caccia al tesoro dalle 14.00 alle 17.00 (pagamento in loco).

Espanol :

Los artesanos de los Ateliers Buguet abren sus puertas.

En esta cita bienal, presentarán al público sus oficios y técnicas. También es la ocasión de dar a conocer el saber hacer de la región, con un gran mercado de artesanos y productores, que se celebrará en el corazón de los talleres, en « La Friche », de

« La Friche », de 14:00 a 18:00 horas.

A partir de las 18.00 horas, el público está invitado a participar en la fiesta. Anthony Lorcy (guitarra y voz) abrirá la velada, seguido de los Charmrocks (folk celta), que le harán viajar a Irlanda. Para picar algo, habrá bocadillos locales picantes, tablas de embutidos y gofres, y un bar de refrescos locales.

La entrada y las visitas son gratuitas y están abiertas a todos.

Para los niños: búsqueda del tesoro de 14:00 a 17:00 (pago in situ).

