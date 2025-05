Portes ouvertes des ateliers d’artistes 2025 – Boulogne-sur-Mer, 17 mai 2025 07:00, Boulogne-sur-Mer.

Chaque année, le Département du Pas-de-Calais met à l’honneur les artistes plasticiens résidant sur le territoire en organisant les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes. Cette manifestation gratuite et à destination du tout public invite les artistes à ouvrir les portes de leur atelier et à partager avec le grand public les coulisses de la création artistique.

La liste des participants dans le Boulonnais

Pierre Bourquin à Belle-et-Houllefort

Syl, Marika, l’atelier des 4F et Terre d’ici à Boulogne

Arts au pluriel à Neufchâtel-Hardelot

Francine Nevejans, Franck Lemasson, Domi, Isabelle Chevalier, Dominique, Gis à Saint-Martin-Boulogne

Edmond Trucchi, Pat à Wimereux .

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

