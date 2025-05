Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes – Berck, 17 mai 2025 07:00, Berck.

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, Chaque année, le Département du Pas-de-Calais met à l’honneur les artistes plasticiens résidant sur le territoire en organisant les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes. Cette manifestation, gratuite et à destination du tout public, a pour principes

De promouvoir les artistes plasticiens du Pas-de-Calais ;

De promouvoir les arts visuels (art appliqué, art éphémère, calligraphie, céramique, poterie, dessin, gravure, installation, multimédia, vidéo, peinture, photographie, sculpture, techniques mixtes, textiles, vitrail et verre) ; De créer des échanges au sein même de l’atelier entre le public et l’artiste.

A Berck sur Mer

Alice de Saint Léger atelier individuel au 26 rue du Calvaire +33 (0)7 50 37 55 79 Peinture

Visite libres et démonstration des différentes techniques de 10h à 12h et de 14h à 18h

Atelier collectif

Céramique, Poterie, Dessin, Peinture, Sculpture.

Organisé par la Société Berckoise d’Encouragement aux Arts

Maison des Associations, 76 Boulevard de Boulogne +33(0)6 49 59 42 42

Atelier Individuel Peinture.

Alice de Saint Leger, Le Mont des Couleurs, 26 rue du Calvaire +33(0)7 50 37 55 79 .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France artistes62@pasdecalais.fr

