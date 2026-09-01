Portes ouvertes des ateliers d’artistes et sur d’autres communes, voir le programme Claveyson
samedi 19 septembre 2026 · et sur d'autres communes, voir le programme · Claveyson
Informations pratiques
Claveyson
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
et sur d’autres communes, voir le programme 1490 Route de Choriol Claveyson Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir de nombreux ateliers d’artistes de la Drôme des Collines. Tout au long du parcours vous découvrirez des peintures, mosaïques, collages, photographies argentiques, sculptures, vanneries, miniatures, gravures, raku, macramés, croquis…
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et sur d’autres communes, voir le programme 1490 Route de Choriol Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 20 24 61 lyonnetg98@gmail.com
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English :
Come discover the many artists’ studios in the Drôme des Collines region. Along the route, you’ll discover paintings, mosaics, collages, film photographs, sculptures, basketry, miniatures, engravings, raku pottery, macramé, sketches, and more…
L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes Claveyson a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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