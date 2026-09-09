Portes ouvertes des ateliers d’artistes de la Poèterie La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Portes ouvertes des ateliers d’artistes de la Poèterie

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Portes Ouvertes à La Poèterie : découvrez les ateliers, rencontrez les artistes et explorez les œuvres du lieu gratuitement. .

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16

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English : Portes ouvertes des ateliers d’artistes de la Poèterie

L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes de la Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)