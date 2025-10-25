Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Nièvre Nevers

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

L’association Artistes en Nièvre organise les 25 et 26 octobre 2025 les portes ouvertes des ateliers d’artistes en Nièvre. Deux jours en commun dans tout le département, pour inviter le public à venir rencontrer les artistes dans leurs atelier et découvrir leur travail de création. Les acteurs culturels du territoire s’unissent pour proposer un événement d’ampleur départementale pour faire vivre l’art en Nièvre! .

Dans tout le département de la Nièvre

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 79 99 26 artistesennievre@gmail.com

