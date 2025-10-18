Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes et Artisants d’Art Saint-Mihiel

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes et Artisants d’Art Saint-Mihiel samedi 18 octobre 2025.

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes et Artisants d’Art

Rue du palais de justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Les Artistes et Artisans d’Art ouvrent leurs portes le 18 et 19 octobre de 10h à 19h.

Cet évènement gratuit, ouvert à tous, vous offrira la possibilité de découvrir des univers créatifs variés. Plongez au cœur de ces ateliers ; vous pourrez y observer des savoir-faire et l’intelligence de la main, échanger avec ces artistes et artisans, et admirer leurs œuvres.

Que vous soyez passionné d’art ou simplement curieux, ces Portes Ouvertes sont l’occasion idéale d’explorer la diversité des techniques artistiques et d’aller à la rencontre de nombreux talents.Tout public

0 .

Rue du palais de justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr

English :

Artists and Craftsmen open their doors on October 18th and 19th from 10am to 7pm.

This free event, open to all, will give you the chance to discover a variety of creative worlds. Dive into the heart of these workshops, where you can observe the skills and intelligence of the hand, talk to these artists and craftsmen, and admire their work.

Whether you’re an art enthusiast or simply curious, this Open House is the ideal opportunity to explore the diversity of artistic techniques and meet a host of talented people.

German :

Künstler und Kunsthandwerker öffnen ihre Türen am 18. und 19. Oktober von 10 bis 19 Uhr.

Diese kostenlose Veranstaltung steht allen offen und bietet Ihnen die Möglichkeit, die unterschiedlichsten kreativen Welten zu entdecken. Tauchen Sie ein in die Ateliers und Werkstätten, beobachten Sie das Können und die Intelligenz der Hände, tauschen Sie sich mit den Künstlern und Kunsthandwerkern aus und bewundern Sie ihre Werke.

Ob Sie nun kunstbegeistert oder einfach nur neugierig sind, diese Tage der offenen Tür sind die ideale Gelegenheit, die Vielfalt der künstlerischen Techniken zu erkunden und zahlreiche Talente zu treffen.

Italiano :

Gli artisti e gli artigiani aprono le loro porte il 18 e il 19 ottobre dalle 10.00 alle 19.00.

Questo evento gratuito, aperto a tutti, vi darà la possibilità di scoprire una varietà di mondi creativi. Immergetevi nel cuore di questi laboratori, dove potrete osservare l’abilità e l’intelligenza della mano, parlare con gli artisti e gli artigiani e ammirare le loro opere.

Che siate appassionati d’arte o semplicemente curiosi, questi Open Days sono l’occasione ideale per esplorare la diversità delle tecniche artistiche e per incontrare un gran numero di talenti.

Espanol :

Artistas y artesanos abren sus puertas los días 18 y 19 de octubre de 10.00 a 19.00 horas.

Este evento gratuito y abierto a todos le permitirá descubrir mundos creativos muy diversos. Sumérjase en el corazón de estos talleres, donde podrá observar la destreza y la inteligencia de la mano, hablar con los artistas y artesanos y admirar su trabajo.

Tanto si es un entusiasta del arte como un simple curioso, estas Jornadas de Puertas Abiertas son la oportunidad ideal para explorar la diversidad de las técnicas artísticas y conocer a un gran número de talentos.

L’événement Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes et Artisants d’Art Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-09-10 par OT COEUR DE LORRAINE