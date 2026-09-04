Informations pratiques

Tourcoing

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:30:00

fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :

2026-10-04

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22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00

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English :

L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-04 par Hauts-de-France Tourisme