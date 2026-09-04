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AGENDA · Tourcoing

Portes ouvertes des ateliers d’artistes Tourcoing

dimanche 4 octobre 2026 · Tourcoing

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
22 Rue du Fresnoy
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif

Tourcoing

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:30:00
fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :
2026-10-04

  .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00 

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English :

L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-04 par Hauts-de-France Tourisme

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