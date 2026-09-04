AGENDA · Tourcoing
Portes ouvertes des ateliers d’artistes Tourcoing
dimanche 4 octobre 2026 · Tourcoing
Informations pratiques
Tourcoing
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:30:00
fin : 2026-10-04 16:30:00
Date(s) :
2026-10-04
.
22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00
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English :
L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-04 par Hauts-de-France Tourisme
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