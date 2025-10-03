Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes Valenciennes
Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes
Valenciennes Nord
Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes se dérouleront dans le Nord les 3, 4 et 5 octobre.
Nos artistes Valenciennois vous ouvrent les portes de leurs ateliers (à Curgies, Condé-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Onnaing, Petite-Forêt, Quérénaing, Saint-Saulve, Saultain et Valenciennes)
Que vous soyez artiste, passionné d’art ou à la recherche d’un week-end de découverte ou d’initiation aux arts plastiques et visuels, les POAA sont là pour vous !
Depuis le site dédié, vous pourrez découvrir les artistes qui ouvrent leurs portes dans le Nord et établir librement votre programme de visites. 0 .
Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France poaa@lenord.fr
