Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes Valenciennes

Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes Valenciennes vendredi 3 octobre 2025.

Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes

Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-03

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes se dérouleront dans le Nord les 3, 4 et 5 octobre.

Nos artistes Valenciennois vous ouvrent les portes de leurs ateliers (à Curgies, Condé-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Onnaing, Petite-Forêt, Quérénaing, Saint-Saulve, Saultain et Valenciennes)

Que vous soyez artiste, passionné d’art ou à la recherche d’un week-end de découverte ou d’initiation aux arts plastiques et visuels, les POAA sont là pour vous !

Depuis le site dédié, vous pourrez découvrir les artistes qui ouvrent leurs portes dans le Nord et établir librement votre programme de visites. 0 .

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France poaa@lenord.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes Valenciennes a été mis à jour le 2025-09-06 par SIM Hauts-de-France OT Valenciennes