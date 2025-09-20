Portes ouvertes des Ateliers du Vent et du Mur Habité Les Ateliers du Vent Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Portes ouvertes des ateliers d’artistes des Ateliers du Vent et du Mur Habité + impromptus + visites du lieu.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et du matrimoine, les Ateliers du Vent vous ouvrent leurs portes avec au programme :

– En continu, samedi et dimanche 14h-19h : venez rencontrer

les artistes des Ateliers du Vent et leurs invité·es !

Fanny Bouffort, Marine Bouilloud, Estelle Chaigne, Grégory Delauré, Coline Duval, Catherine Duverger, Lise Gaudaire, Élise Guihard, Hugo Kostrzewa, Matthieu Marques Duarte, Anna Mermet, Nawal Aïssou (artiste invitée, plateforme), Charlotte Beltzung (artiste invitée, container jaune).

Et les artisan·es du Mur Habité :

Atelier RK cours de couture, Marie Martin Mosaïque, Atelier Calypso, Reliure Messager.

Samedi : visite des Ateliers du Vent

– 14h + 16h : venez découvrir le lieu et l’histoire des Ateliers du Vent lors de visites avec la coordinatrice

Durée 1h • Gratuit sur billetterie

Samedi : impromptus

– 15h15 : Reappearing • Mitch Fournial

Performance sonore, 25 min • Plateforme

Il est ici question d’interroger les phénomènes d’apparition et de disparition à travers une performance centrée sur l’écoute du paysage sonore. Inspirée par la relation sensorielle à l’eau dans les bains publics japonais, elle met en jeu un protocole de disparition symbolique du poids en eau. Goutte à goutte, s’opère une métamorphose en une entité hybride, à la fois aquatique et humaine, suspendue entre dissolution et réinvention de la présence.

— 17h15 + 18h : La locura • Matthieu Marques Duarte

Exposition, vidéo et performances, 20min • Plateforme

À travers cette installation vidéo et ces performances, le collectif Tumulus vous emmène dans la matière même du clip La Locura de Marsa. Danseur·euses et musicien·nes y plongent ensemble dans un univers où se mêlent néo-trad et waacking.

Par un geste, un regard, un son, les participant·es se croisent, s’invitent, se découvrent, s’écoutent et composent ensemble ce moment unique qu’est le bal.

Grâce à la sensibilité et l’intensité de la musique de Marsa, iels expriment leur singularité tout en faisant émerger le collectif.

Réalisation : Matthieu Marques Duarte • image : Mathilde Gaillard • avec : Sylvain Rabourdin, Hélios Ma Boutet, Amy Ndiaye.

Dimanche : Brave

– 16h-18h : collecte de morceaux dans le cadre d’un appel à complices pour la Vilaine Frayeur.

[Plus d’informations sur le Mur Habité :

le Mur Habité ]

Des personnes engagées font vivre collectivement une ancienne usine à moutarde : espace de création et de présentation pour les artistes de toutes disciplines, lieu de rencontre et de restauration, endroit de tentatives et d'utopies… un lieu vivant, vivifiant, vibrant, dans le vent.

Les Ateliers du Vent cherchent à faire intimement cohabiter deux dimensions : être un espace de travail artistique et un lieu de confrontation culturelle.

Les Ateliers du Vent cherchent à faire intimement cohabiter deux dimensions : être un espace de travail artistique et un lieu de confrontation culturelle.

Le collectif Les Ateliers du Vent est composé de personnes engagées qui font vivre un lieu de création artistique, de rencontre culturelle et d’expérimentations citoyennes. Collectif imaginé et conduit par des artistes de toutes disciplines, c’est aussi une équipe de salarié·es, d’adhérent·es et de bénévoles qui soutiennent et font vivre le projet. Les Ateliers du Vent constituent une expérience en mouvement, basée sur l’innovation artistique et culturelle qui se développe dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

Laboratoire de recherches variées, l’expérimentation artistique y croise une politique de voisinage qui tend à la convivialité et au brassage des publics. Les usager·ères sont souvent invité·es à participer aux processus artistiques, pouvant intervenir directement ou découvrant des présentations de travaux en cours.

—

Le lieu est ouvert à des horaires, périodes, endroits et occasions multiples, lors d’expositions, de concerts, de représentations théâtrales, de festivals, de rencontres…

Et lors de rendez-vous réguliers :

—> Au bar : tous les jeudis et les vendredis soir à partir de 18h (scène ouverte les jeudis à la Buvette )

—> À la table de Passages : du lundi au vendredi de 12h à 14h

—> Lors de la visite mensuelle : chaque 2ème mercredi du mois à 14h, menée par Juliette Josselin, la coordinatrice du lieu. Accès : métro ligne b & vélostar station Mabilais • bus n° 10 arrêt Voltaire

© Les Ateliers du Vent