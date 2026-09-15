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AGENDA · La Turballe

Portes ouvertes des Ateliers Salle Lebrun – RDC La Turballe

samedi 19 septembre 2026 · Salle Lebrun - RDC · La Turballe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Lebrun - RDC
Adresse
13 rue de la fontaine
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Portes ouvertes des Ateliers

Salle Lebrun – RDC 13 rue de la fontaine La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’AVF, un réseau pour accueillir, informer et créer du lien !   .

Salle Lebrun – RDC 13 rue de la fontaine La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 39 03  avf.laturballe-piriac@orange.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes des Ateliers La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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