AGENDA · La Turballe
Portes ouvertes des Ateliers Salle Lebrun – RDC La Turballe
samedi 19 septembre 2026 · Salle Lebrun - RDC · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Portes ouvertes des Ateliers
Salle Lebrun – RDC 13 rue de la fontaine La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’AVF, un réseau pour accueillir, informer et créer du lien ! .
Salle Lebrun – RDC 13 rue de la fontaine La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 39 03 avf.laturballe-piriac@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes ouvertes des Ateliers La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- RDV autour des plantes tressage de feuilles d’iris Café épicerie bio du Plan B La Turballe 15 septembre 2026
- Visite guidée le moulin de Kerbroué Route de Saint-Molf La Turballe 17 septembre 2026
- Concert Chtologo Place du marché La Turballe 17 septembre 2026
- Visite guidée la criée Port de La Turballe La Turballe 18 septembre 2026
- Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe 18 septembre 2026