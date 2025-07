Portes Ouvertes des Ateliers Tous Publics de l’ESAD Place des Beaux Arts Valence

Portes Ouvertes des Ateliers Tous Publics de l’ESAD Place des Beaux Arts Valence mercredi 10 septembre 2025.

Début : Mercredi 2025-09-10

fin : 2025-09-10

2025-09-10

Les Ateliers Tous Publics de l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Valence vous ouvrent leurs portes !

Place des Beaux Arts ESAD Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 24 00 atp.valence@esad-gv.fr

English :

The Ateliers Tous Publics of the Ecole Supérieure d?Art et Design de Valence open their doors to you!

German :

Die Ateliers Tous Publics der Ecole Supérieure d’Art et Design de Valence öffnen ihre Türen für Sie!

Italiano :

Gli Ateliers Tous Publics dell’Ecole Supérieure d’Art et Design de Valence vi aprono le porte!

Espanol :

Los Ateliers Tous Publics de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia le abren sus puertas

