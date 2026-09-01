Portes ouvertes des Bassins Fermiers Bassins Fermier – Ferme de Spiruline à Fontain Fontain

samedi 26 septembre 2026 · Bassins Fermier - Ferme de Spiruline à Fontain · Fontain

Informations pratiques

Fontain

Portes ouvertes des Bassins Fermiers

Bassins Fermier – Ferme de Spiruline à Fontain 28 Chemin de la Chassagne Fontain Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir les Bassins Fermiers à Fontaine à l’occasion de leurs portes ouvertes ! Une belle occasion de découvrir les producteurs, les produits locaux et le fonctionnement de ce point de vente collectif.

Un moment convivial pour rencontrer les producteurs et échanger avec eux, découvrir leur savoir-faire et profiter d’une sélection de produits locaux et fermiers. .

Bassins Fermier – Ferme de Spiruline à Fontain 28 Chemin de la Chassagne Fontain 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 85 47 46 contact@lesbassinsfermiers.fr

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English : Portes ouvertes des Bassins Fermiers

L’événement Portes ouvertes des Bassins Fermiers Fontain a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON