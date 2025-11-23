Portes ouvertes des Caves Cathelineau

24 rue des Violettes Chançay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Frédéric et Jean-Charles Cathelineau vous convient à leurs traditionnelles portes ouvertes dans des caves troglodytiques à Chançay. Soyez prêts pour un week-end festif, où se mêleront gourmandise, musique et belles découvertes !

Pendant deux jours, venez découvrir l’ensemble de nos vins de Vouvray, déguster le millésime 2025 en avant première, explorer nos caves de tuffeau et notre musée de la vigne, et partager un moment convivial en famille ou entre amis .

Au programme dégustation de toute la gamme du domaine, découverte des nouvelles cuvées 2024, marché gourmand de producteurs locaux , repas chauds sur place sur réservation, animations musicales tout le week-end. Parcours pédagogique dans les caves et randonnée pédestre dans les vignes le dimanche matin. Pensez à réserver votre déjeuner à l’avance pour être sûr de savourer nos menus chauds et gourmands sur place. .

24 rue des Violettes Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 20 61 cathelineau@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Open house at Cathelineau cellars

Musical open house in the Cathelineau cellars. Discovery of the 2022 vintage and the whole range of the estate in bottles. Educational tour of the troglodytic cellars with video and the vine museum. Photo exhibition by Frédéric. On Sunday, walking tour of the vineyards (fee payable). Gourmet market

L’événement Portes ouvertes des Caves Cathelineau Chançay a été mis à jour le 2026-01-27 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire