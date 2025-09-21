Portes ouvertes des chantiers navals de La Ciotat Les Chantiers Navals de La Ciotat La Ciotat

Portes ouvertes des chantiers navals de La Ciotat Dimanche 21 septembre, 09h00 Les Chantiers Navals de La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Chantiers Navals de La Ciotat ouvriront leurs portes au public le dimanche 21 septembre 2025. Un parcours piéton vous invite à explorer ce site emblématique et à plonger dans son univers industriel.

La réservation n’est pas obligatoire mais recommandée : https://www.laciotat-shipyards.com/fr/jep/

Les Chantiers Navals de La Ciotat 46 quai françois Mitterrand, 13600 la ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 83 80 20 https://www.laciotat-shipyards.com/ https://www.facebook.com/ChantiersNavalsLaCiotat [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciotat-shipyards.com/fr/jep/ »}] [{« link »: « https://www.laciotat-shipyards.com/fr/jep/ »}] Depuis des siècles, l’histoire de la Ville de la Ciotat est intimement liée à l’évolution de son port et de son activité maritime. Pêche, transport commercial, construction navale et aujourd’hui réparation de grands yachts, les Chantiers Navals de La Ciotat ont su faire preuve d’agilité pour rester prospères au cours des siècles. Le site des Chantiers Navals bénéficie depuis 2000 du label « Architecture contemporaine remarquable ». Grâce à des infrastructures remarquables et un savoir-faire d’exception, La Ciotat accueille les plus grands yachts du monde. Entrée piétons seulement depuis l’esplanade de la Capitainerie sur le port vieux de la Ciotat. Parking le plus proche Parking Indigo La Ciotat Vieux Port. Bus Ligne 79 depuis Marseille, arret Office du Tourisme/gare routière ou ligne 21 et 10 depuis la gare sncf.

Journées européennes du patrimoine 2025

La Ciotat Shipyards