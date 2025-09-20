Portes ouvertes des chapelles Neuwiller-lès-Saverne

Portes ouvertes des chapelles Neuwiller-lès-Saverne samedi 20 septembre 2025.

5 Cour du Chapitre Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Neuwiller-lès-Saverne ouvre exceptionnellement ses chapelles romanes.

Datant du XIe et du XIIIe siècle, ces espaces illustrent la transition entre l’art roman et le gothique, avec leurs volumes sobres, leurs voûtes élancées et leurs chapiteaux sculptés. Les visiteurs auront également la chance d’admirer un trésor unique en Alsace les tapisseries de la fin du XVe siècle consacrées à la vie de saint Adelphe, classées monuments historiques.

Cette ouverture offre une plongée dans l’histoire religieuse et artistique de Neuwiller-Lès-Saverne, au cœur d’un site monastique majeur de l’Alsace médiévale. 0 .

