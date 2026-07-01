Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc Château Moutte Blanc Macau

Informations pratiques

Macau

Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc

Château Moutte Blanc 6, impasse de la Libération Macau Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Dégustation et vente de nos 3 appellations Bx Sup., Ht-Médoc et Margaux.

De nos cuvées spéciales ; 100% Petit Verdot, cuvée de complantage et Rosé.

Dans nos chais à barriques seront exposées les peintures à la lie de vin de Guy de Bortoli. .

Château Moutte Blanc 6, impasse de la Libération Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 2 60 96 37 70 moutteblanc@wanadoo.fr

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English : Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc

L’événement Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc Macau a été mis à jour le 2026-06-30 par Margaux Médoc Tourisme