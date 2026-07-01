Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc Château Moutte Blanc Macau
vendredi 24 juillet 2026 · Château Moutte Blanc · Macau
Informations pratiques
Macau
Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc
Château Moutte Blanc 6, impasse de la Libération Macau Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Dégustation et vente de nos 3 appellations Bx Sup., Ht-Médoc et Margaux.
De nos cuvées spéciales ; 100% Petit Verdot, cuvée de complantage et Rosé.
Dans nos chais à barriques seront exposées les peintures à la lie de vin de Guy de Bortoli. .
Château Moutte Blanc 6, impasse de la Libération Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 2 60 96 37 70 moutteblanc@wanadoo.fr
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English : Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc
L’événement Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc Macau a été mis à jour le 2026-06-30 par Margaux Médoc Tourisme