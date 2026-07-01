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Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc Château Moutte Blanc Macau

vendredi 24 juillet 2026 · Château Moutte Blanc · Macau

Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc Château Moutte Blanc Macau

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château Moutte Blanc
Adresse
6, impasse de la Libération
Ville
33460 Macau
Département
Gironde
Tarif

Macau

Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc

Château Moutte Blanc 6, impasse de la Libération Macau Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Dégustation et vente de nos 3 appellations Bx Sup., Ht-Médoc et Margaux.
De nos cuvées spéciales ; 100% Petit Verdot, cuvée de complantage et Rosé.
Dans nos chais à barriques seront exposées les peintures à la lie de vin de Guy de Bortoli.   .

Château Moutte Blanc 6, impasse de la Libération Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 2 60 96 37 70  moutteblanc@wanadoo.fr

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English : Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc

L’événement Portes Ouvertes des Crus Artisans Chateau Moutte Blanc Macau a été mis à jour le 2026-06-30 par Margaux Médoc Tourisme