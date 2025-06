Portes ouvertes des Ecuries du Pourret Saint-Pierre-Laval 29 juin 2025 14:00

Allier

Portes ouvertes des Ecuries du Pourret 11 chemin du Pourret Saint-Pierre-Laval Allier

Venez rencontrer nos poneys et chevaux, notre façon de les travailler, et découvrir plein de surprises, surtout pour les enfants. Ouvert à tout le monde. Chevaux sont montés sans mors, dans le respect et la bienveillance. Buvette et crêpes.

11 chemin du Pourret

Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 63 14 07 ecuriesudpourret42@gmail.com

English : Open day at Ecuries du Pourret

Come and meet our ponies and horses, our way of working them, and discover lots of surprises, especially for children. Open to everyone. Horses are ridden without bit, with respect and kindness. Refreshments and crêpes.

German :

Lernen Sie unsere Ponys und Pferde kennen, unsere Art, mit ihnen zu arbeiten, und entdecken Sie viele Überraschungen, vor allem für die Kinder. Offen für alle. Pferde werden ohne Gebiss geritten, mit Respekt und Wohlwollen. Erfrischungsgetränke und Crêpes.

Italiano :

Venite a conoscere i nostri pony e cavalli, il nostro modo di lavorarli e a scoprire tante sorprese, soprattutto per i bambini. Aperto a tutti. I cavalli sono cavalcati senza morsi, con rispetto e gentilezza. Rinfresco e crêpes.

Espanol :

Venga a conocer nuestros ponis y caballos, nuestra forma de trabajarlos y descubra muchas sorpresas, especialmente para los niños. Abierto a todos. Los caballos se montan sin bocado, con respeto y amabilidad. Refrescos y crêpes.

