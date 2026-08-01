Informations pratiques

Le Montsaugeonnais

Portes ouvertes des Enseignements à la Tour des Villains

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tout public

Loisirs pour tous les âges

8 Classes d’enseignement Artistiques et de Loisir, Cours hebdomadaires pour petits et grands

Taille de Pierre

Théâtre

Arts Plastiques

Chorale

Chant

Guitare/Basse

Piano

Batterie

Inscriptions & renseignements sur place !

À 20h Spectacle Villainement Vôtre par la compagnie Cirta .

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 25 20 18

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English :

L’événement Portes ouvertes des Enseignements à la Tour des Villains Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-08-23 par Antenne du Pays de Langres