Portes ouvertes des Enseignements à la Tour des Villains Le Montsaugeonnais
samedi 29 août 2026 · Le Montsaugeonnais
Informations pratiques
Le Montsaugeonnais
Portes ouvertes des Enseignements à la Tour des Villains
La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tout public
Loisirs pour tous les âges
8 Classes d’enseignement Artistiques et de Loisir, Cours hebdomadaires pour petits et grands
Taille de Pierre
Théâtre
Arts Plastiques
Chorale
Chant
Guitare/Basse
Piano
Batterie
Inscriptions & renseignements sur place !
À 20h Spectacle Villainement Vôtre par la compagnie Cirta .
La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 25 20 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes ouvertes des Enseignements à la Tour des Villains Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-08-23 par Antenne du Pays de Langres