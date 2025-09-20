Portes ouvertes des fonds patrimoniaux Bibliothèque Souillac

Portes ouvertes des fonds patrimoniaux Bibliothèque Souillac samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes des fonds patrimoniaux Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le troisième étage de la bibliothèque municipale, installé dans l’élégant Hôtel Dufour, ouvre exceptionnellement ses portes.

Partez à la découverte des cinq fonds patrimoniaux conservés dans ce lieu habituellement fermé au public.

Bibliothèque 10 Rue de la Halle, 46200 Souillac, France Souillac 46200 Lot Occitanie 0565326792 http://mediatheque.souillac.fr Dans l’Hôtel Dufour, actuellement occupé par la Bibliothèque Municipale de Souillac, se trouvent au troisième étage 5 fonds patrimoniaux.

© Mairie de Souillac