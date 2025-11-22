Portes ouvertes des Galeries et Ateliers d’Art du 17e arrondissement Batignolles Paris

Pour la 3e année consécutive, nous vous invitons à participer à un événement exceptionnel les 22 et 23 novembre prochains. Près d’une cinquantaine de galeries d’art, d’ateliers de pratiques artistiques et d’artisans d’art du 17e arrondissement ouvriront leurs portes de 11h à 18h, offrant ainsi une opportunité rare de plonger dans l’univers riche et diversifié de l’art local.

Samedi 22 et Dimanche 23 novembre, près d’une cinquantaine de galeries d’art, ateliers de pratiques artistiques et artisans d’art du 17e vous ouvrent leurs portes !

Du samedi 22 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

gratuit

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un week-end de rencontres enrichissantes, mettant en lumière le talent exceptionnel de nos créateurs locaux.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T12:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T11:00:00+02:00_2025-11-22T18:00:00+02:00;2025-11-23T11:00:00+02:00_2025-11-23T18:00:00+02:00

Batignolles 17e arrondissement 75017 Paris

https://mairie17.paris.fr/pages/portes-ouvertes-des-galeries-et-ateliers-d-art-25199