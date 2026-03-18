Portes ouvertes des métiers d’art

105 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Portes ouvertes d’une exposition d’une mosaïste (Mme Schoofs) et d’une créatrice couture, (Coquelic’oh) au cours des journées européennes des Métiers d’Art les 11 et 12 avril prochain. .

105 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire coquelicotcouture@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes ouvertes des métiers d’art Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SULLY-SUR-LOIRE