Portes ouvertes des métiers d’art Saint-Benoît-sur-Loire
Portes ouvertes des métiers d’art Saint-Benoît-sur-Loire samedi 11 avril 2026.
Portes ouvertes des métiers d’art
105 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Portes ouvertes d’une exposition d’une mosaïste (Mme Schoofs) et d’une créatrice couture, (Coquelic’oh) au cours des journées européennes des Métiers d’Art les 11 et 12 avril prochain. .
105 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire coquelicotcouture@yahoo.com
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L’événement Portes ouvertes des métiers d’art Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SULLY-SUR-LOIRE