Portes Ouvertes des orchestres à cordes B, C et D au CMA19 Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Direction : Dominique Sourisse

Horaires :

Orchestre à cordes B : 13H45

Orchestre à cordes C : 15H00

Orchestre à cordes D : 16H45

Les orchestres à cordes B, C et D vous présentent leur travail au cours d’un concert dans l’auditorium du conservatoire Jacques Ibert

Le mercredi 18 février 2026

de 13h45 à 18h00

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS



