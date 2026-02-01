Portes Ouvertes des orchestres à cordes B, C et D au CMA19 Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS
Direction : Dominique Sourisse
Horaires :
Orchestre à cordes B : 13H45
Orchestre à cordes C : 15H00
Orchestre à cordes D : 16H45
Les orchestres à cordes B, C et D vous présentent leur travail au cours d’un concert dans l’auditorium du conservatoire Jacques Ibert
Le mercredi 18 février 2026
de 13h45 à 18h00
gratuit Tout public.
Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS
