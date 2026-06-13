Greneville-en-Beauce

PORTES OUVERTES des parcs éoliens de Charmont-en-Beauce et Guigneville-Sébouville

Route de Gratigny Greneville-en-Beauce Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nadara ouvre les portes du parc éolien de Charmont-en-Beauce et Guigneville-Sébouville ! Le public explore l’intérieur d’une éolienne, découvre la transition énergétique et s’informe sur le projet de renouvellement. Une immersion gratuite et unique en Beauce.

Nadara invite le grand public à un événement exclusif le samedi 19 septembre 2026 dans le Loiret. Les parcs éoliens de Charmont-en-Beauce et Guigneville-Sébouville ouvrent leurs portes pour une immersion totale au pied des géants de la transition énergétique.

De 10h à 12h et de 14h à 17h, les visiteurs accèdent à l’intérieur d’une véritable éolienne (Eolienne 1, site de Sauvageons). Cet événement familial permet de comprendre les coulisses de la production d’énergie verte en Région Centre-Val de Loire et de découvrir en détail le futur projet de renouvellement du parc éolien. Des experts répondent à toutes les questions sur place. .

Route de Gratigny Greneville-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 23 45 06 99 infofrance@nadara.com

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English :

Nadara opens the doors to the Charmont-en-Beauce and Guigneville-Sébouville wind farm! Visitors can explore the inside of a wind turbine, learn about the energy transition, and find out more about the renewable energy project. A free and unique immersive experience in the Beauce region.

L’événement PORTES OUVERTES des parcs éoliens de Charmont-en-Beauce et Guigneville-Sébouville Greneville-en-Beauce a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS