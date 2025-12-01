Portes-ouvertes des PEP Centre La Marjolaine La Turballe

Portes-ouvertes des PEP

Centre La Marjolaine 5 rue des Pins La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’association Les PEP Atlantique-Anjou organise une porte-ouverte au Centre La Marjolaine ; l’occasion pour les turballaises et les turballais de découvrir ce magnifique lieu et pour l’équipe d’expliquer les actions liées à l’éducation populaire, l’accueil de groupes et bien plus encore… L’équipe aura à coeur de vous accueillir. .

Centre La Marjolaine 5 rue des Pins La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 31 52

