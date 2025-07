Portes ouvertes des pompiers Chemin de Chaux Vorey

Portes ouvertes des pompiers Chemin de Chaux Vorey samedi 26 juillet 2025.

Portes ouvertes des pompiers

Chemin de Chaux Caserne des Pompiers Vorey Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-26 13:00:00

2025-07-26

Les pompiers du centre de secours de Vorey vous accueillent à la caserne pour une journée riche en évènements.

Chemin de Chaux Caserne des Pompiers Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 40 39

English :

The firefighters of the Vorey rescue center welcome you to the fire station for an eventful day.

German :

Die Feuerwehrleute des Rettungszentrums von Vorey begrüßen Sie in der Kaserne zu einem ereignisreichen Tag.

Italiano :

I vigili del fuoco del centro di emergenza di Vorey vi danno il benvenuto alla stazione dei pompieri per una giornata ricca di eventi.

Espanol :

Los bomberos del centro de emergencias de Vorey le dan la bienvenida al parque de bomberos para pasar un día lleno de acontecimientos.

