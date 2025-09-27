Portes ouvertes des Restos du cœur Les Restos du coeur Ornans

Portes ouvertes des Restos du cœur Les Restos du coeur Ornans samedi 27 septembre 2025.

Portes ouvertes des Restos du cœur

Les Restos du coeur 16 Route de Besançon Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Portes ouvertes au centre des Restos du cœur.

Rendez-vous le 27 septembre 2025 de 10h à 16h à l’antenne locale située au 16 route de Besançon, pour mieux comprendre les missions, les besoins et les engagements de l’association.

Des portes ouvertes pour mieux comprendre et agir

Depuis leur création par Coluche en 1985, les Restos du Cœur œuvrent sans relâche pour venir en aide aux plus démunis. Cette journée portes ouvertes est l’occasion de

• Visiter les locaux de distribution alimentaire, d’accueil et d’écoute ;

• Rencontrer les bénévoles engagés toute l’année ;

• Échanger sur les projets en cours ;

• Découvrir les différents dispositifs aide à l’accès aux droits, loisirs, coiffure…

• Jeux pour les enfants et animation pour les adultes.

Venez nombreux pour découvrir, comprendre, et pourquoi pas, rejoindre l’aventure solidaire des Restos du Cœur ! .

Les Restos du coeur 16 Route de Besançon Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 86 30 05 45 ad25.ornans@restosducoeur.org

English : Portes ouvertes des Restos du cœur

German : Portes ouvertes des Restos du cœur

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes des Restos du cœur Ornans a été mis à jour le 2025-09-11 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON