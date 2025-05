Portes ouvertes des RN – Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré, 24 mai 2025 10:00, Les Portes-en-Ré.

Charente-Maritime

Portes ouvertes des RN Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Dans le cadre de la Fête de la nature, venez participer à cette journée des « Portes ouvertes des Réserves naturelles » à la Maison du Fier et aux abords de la Réserve de Lilleau des Niges.

Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

As part of the Fête de la nature, come and take part in this « Nature Reserve Open Day » at the Maison du Fier and around the Lilleau des Niges Reserve.

German :

Nehmen Sie im Rahmen der Fête de la nature an diesem Tag der « Offenen Türen der Naturschutzgebiete » im Maison du Fier und am Rande des Naturschutzgebiets Lilleau des Niges teil.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la nature, partecipate alla « Giornata di apertura della riserva naturale » presso la Maison du Fier e nella riserva naturale di Lilleau des Niges.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Naturaleza, participe en esta « Jornada de Puertas Abiertas de la Reserva Natural » en la Maison du Fier y en los alrededores de la Reserva Natural de Lilleau des Niges.

