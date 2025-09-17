Portes ouvertes des studios Thionville

Portes ouvertes des studios Thionville mercredi 17 septembre 2025.

Portes ouvertes des studios

1 place André Malraux Thionville Moselle

Les Studios Puzzle vous ouvrent leurs portes ! C’est le moment de venir découvrir et tester différentes petites expériences en lien avec la création numérique, mais aussi l’occasion de découvrir toutes les nouveautés que les Studios vous réservent pour cette rentrée scolaire.Tout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Puzzle Studios open their doors to you! It’s the perfect time to discover and try out a range of experiments in digital creation, and also to discover all the new features the Studios have in store for the new school year.

German :

Die Puzzle Studios öffnen ihre Türen für Sie! Dies ist der Moment, um verschiedene kleine Experimente im Zusammenhang mit der digitalen Kreation zu entdecken und auszuprobieren, aber auch die Gelegenheit, um alle Neuheiten zu entdecken, die die Studios für dieses Schuljahr bereithalten.

Italiano :

Gli Studios Puzzle vi aprono le porte! È il momento perfetto per venire a scoprire e provare tutti i piccoli esperimenti legati alla creazione digitale, oltre a scoprire tutte le novità che gli Studios hanno in serbo per voi quest’autunno.

Espanol :

¡Studios Puzzle te abre sus puertas! Es el momento perfecto para venir a descubrir y probar todos los pequeños experimentos relacionados con la creación digital, así como para descubrir todas las novedades que los Estudios tienen preparadas para ti este otoño.

