Portes Ouvertes des Terres Secrètes Cave des Vignerons des Terres secrètes Prissé

Cave des Vignerons des Terres secrètes 158 r des grandes vignes Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-18

À seulement 10 minutes du centre de Mâcon, les Vignerons des Terres Secrètes vous ouvrent les portes de leur cave à Prissé.

Le temps d’un week-end, plongez dans l’univers de la vigne et du vin et découvrez tout le savoir-faire coopératif qui façonne nos cuvées.

Au programme

– Visites guidées des chais de la réception des raisins à la mise en bouteille, suivez toutes les étapes de la vinification et comprenez ce qu’est l’élevage du vin.

– Balade en petit train électrique au cœur du vignoble (sur inscription et payant) un circuit commenté de 10 km ponctué d’une dégustation pour vivre une immersion sensorielle au plus près des vignes.

– Ateliers de dégustation apprenez les bases de la dégustation et découvrez nos pépites lors de sessions conviviales animées par nos équipes.

Pour compléter l’expérience

– Jeu de piste familial gratuit, pensé pour amuser petits et grands

– Ambiance musicale avec l’Harmonie de Manziat

– Food trucks pour régaler tous les gourmands et prolonger les échanges autour d’un repas convivial.

Que vous soyez amateurs de vin, familles, habitants de la région ou visiteurs de passage, nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la vigne, le vin et l’esprit coopératif qui nous unit.

Entrée libre certaines activités sur inscription .

Cave des Vignerons des Terres secrètes 158 r des grandes vignes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

