Portes ouvertes des Thermes d’Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains
Portes ouvertes des Thermes d’Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains samedi 25 avril 2026.
Portes ouvertes des Thermes d’Eugénie les Bains
Thermes Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Journée portes ouvertes aux thermes d’Eugénie-les-Bains avec Salon des producteurs
Exposants sous la galerie
15h: visite des Thermes
Programme à venir- 05 58 05 06 06 .
Thermes Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 06 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes des Thermes d’Eugénie les Bains
L’événement Portes ouvertes des Thermes d’Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-13 par Tourisme Aire Eugénie